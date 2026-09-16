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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев забил «Балтике» почти от центрального круга после ошибки Латышонка. У форварда «Зенита» 10 голов в сезоне, он лучший бомбардир РПЛ

Нападающий «Зенита»  Александр Соболев забил «Балтике» дальним ударом в матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ .

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