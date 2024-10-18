BELARUSы на форуме ´Мельница Успеха´.

Сегодня в Могилеве стартовал международный экономический форум ´Мельница Успеха´.В программе форума будет работать выставка экспортоориентированных предприятий из государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, которая соберет около полутора тысяч участников.
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