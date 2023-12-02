На массовую драку в екатеринбургском торговом центре обратил внимание глава СКР

Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о расследовании уголовного делаНа массовую драку подростков в торговом центре Екатеринбурга обратил внимание глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
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