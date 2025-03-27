РЖД скорректирует проект планировки ВСМ от Обухово до границы Ленинградской области

Готовит документацию «Ленгипротранс» В Санкт-Петербурге РЖД скорректирует проект планировки территории для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Обухово до административной границы Ленинградской области.
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