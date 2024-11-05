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Молния убила футболиста прямо на футбольном поле во время матча

Молния убила футболиста прямо на футбольном поле во время матча

Футболист Хосе Уго Де ла Крус Меса погиб от удара молнии во время матча в Перу. Об этом сообщает The Sun.

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