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Царьград

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Украинская певица Лобода назвала причину возвращения к песням на русском языке

Украинская певица Лобода назвала причину возвращения к песням на русском языке

Обедневшая украинская певица Светлана Лобода передумала отказываться от русского языка.Как ранее писал "Царьград Беларусь", доходы певицы Светланы Лободы, составлявшие в лучшее время до 300 млн рублей в год, внезапно рухнули практически до ноля.

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