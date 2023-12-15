Украинская певица Лобода назвала причину возвращения к песням на русском языке

Обедневшая украинская певица Светлана Лобода передумала отказываться от русского языка.Как ранее писал "Царьград Беларусь", доходы певицы Светланы Лободы, составлявшие в лучшее время до 300 млн рублей в год, внезапно рухнули практически до ноля.