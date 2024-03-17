10 секретов пустыни Сахара, которые раскрыли современные археологи

Пески Сахары на протяжении веков поглощали животных, людей и целые города. Это самая большая пустыня в мире, и те, кто имел неосторожность заблудиться на ее бесконечных песчаных равнинах, пропадали навсегда.
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