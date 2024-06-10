«Вкусвилл» и «Магнит» вышли со своей косметикой на другие маркетплейсы

Ритейлеры «Вкусвилл» и «Магнит» вышли со своей косметикой в другие сети. Об этом сообщил «Коммерсант», отмечая, что компании расширили каналы продаж собственных торговых марок непродовольственных товаров, где доля онлайн-продаж растет особенно сильно.