Керчанка, организовавшая фейерверк в свой день рождения, заплатит штраф в 30 тысяч рублей

Правоохранители Керчи привлекли к ответственности местную 52-летнюю жительницу, которая, вопреки действующему на территории республики запрету на использование пиротехники, использовала фейерверк на одной из улиц города.
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