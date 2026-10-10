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Сидни Кросби: «Мурашов был великолепен в матче с «Коламбусом». Он играл очень уверенно и выручал «Питтсбург» в ключевые моменты»

Капитан « Питтсбурга » Сидни Кросби положительно оценил игру голкипера Сергея Мурашова в матче регулярного чемпионата НХЛ против « Коламбуса » (2:3 Б).

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