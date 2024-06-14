Global look press/ZUMAPRESS.com/Dennis Van Tine Главная цель конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, заключается в том, чтобы предъявить России ультиматум в виде "мирного плана" лидера киевского режима Владимира Зеленского.
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