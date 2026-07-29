Трамп угостил леденцами Вэнса и Бессента во время похорон Грэма*

Президент США Дональд Трамп во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) угостил мятными леденцами вице-президента Джей Ди Вэнса и министра финансов Скотта Бессента.
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