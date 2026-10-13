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Попытка атаки БПЛА ВСУ на Москву стала одной из самых массированных с осени

Попытка атаки БПЛА ВСУ на Москву стала одной из самых массированных с осени

Попытка атаки украинских беспилотников на Москву в ночь на 13 октября, когда в сторону столицы летело 417 беспилотников, стала одной из самых массированных с начала осени.

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