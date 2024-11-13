Трейдеров ликвиднуло на $711 млн на фоне роста биткоина до $93 00

Биткоин попал в заголовки, впервые в истории преодолев барьер в $93 000. Этот скачок привел к существенным потерям для краткосрочных трейдеров, особенно тех, у кого были короткие позиции по фьючерсным контрактам.
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