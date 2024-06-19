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Полицейские из Приморья попали под уголовное дело из-за мигрантов-насильников

Полицейские из Приморья попали под уголовное дело из-за мигрантов-насильников

Сотрудников правоохранительных органов подозревают в халатности при ведении миграционного учёта.СК России по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции после группового изнасилования иностранцами 22-летней местной жительницы.

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