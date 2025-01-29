Эксперт рассказала, какими будут цены на отдых в Краснодарском крае после разлива мазута

Об этом сообщила Наталия Осипова Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе оставит след на приближающийся туристический летний сезон в Краснодарском крае, сказала радио Sputnik исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова.
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