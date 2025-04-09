Фейк ❌ Жителей Волгоградской области просят распространить информацию с просьбой якобы найти родственников участников СВО.
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Фейк ❌ Жителей Волгоградской области просят распространить информацию с просьбой якобы найти родственников участников СВО.