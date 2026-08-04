Кто подставил семью генерала под взрыв? Теракт в Москве - по агенту две версии

Кто вывел на удар семью генерала - случайный посредник, внедрённый агент или человек из ближайшего окружения? После взрыва в московском ресторане следствие рассматривает две основные версии проникновения исполнителя на закрытый банкет, где меры безопасности заранее выстраивали по жёсткому протоколу.
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