Кто подставил семью генерала под взрыв? Теракт в Москве - по агенту две версии

Кто вывел на удар семью генерала - случайный посредник, внедрённый агент или человек из ближайшего окружения? После взрыва в московском ресторане следствие рассматривает две основные версии проникновения исполнителя на закрытый банкет, где меры безопасности заранее выстраивали по жёсткому протоколу.