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МИД Румынии счёл высылку двух своих дипломатов из России необоснованной

МИД Румынии счёл высылку двух своих дипломатов из России необоснованной

В российском внешнеполитическом ведомстве объяснили, почему так поступилиВ Румынии сочли необоснованным шагом высылку из россии двух румынских дипломатов.

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