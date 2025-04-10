МИД Румынии счёл высылку двух своих дипломатов из России необоснованной

В российском внешнеполитическом ведомстве объяснили, почему так поступилиВ Румынии сочли необоснованным шагом высылку из россии двух румынских дипломатов.
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