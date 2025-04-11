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Царьград

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Василию Ливанову провели операцию: спасение от тромбов в артериях руки

Василию Ливанову провели операцию: спасение от тромбов в артериях руки

Народный артист РСФСР Василий Ливанов успешно перенёс операцию по удалению тромбов из артерий верхней конечности.

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