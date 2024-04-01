Сотрудниками полиции в Московской области пресечена деятельность группы мошенников-лжегазовщиков

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Раменское» задержаны 10 участников группы, которые обвиняются в мошенничестве при оказании услуг по техническому обслуживанию газового оборудования.
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