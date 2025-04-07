Вот история
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Вот история

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  • Александр Глущенко
    Именно с хрущика началось разложение компартии .. Но всё таки все хороши.До Первой мировой...
  • Сергей Росси
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Нефть на мировых рынках уже резко пошла вниз

Нефть на мировых рынках уже резко пошла вниз

﻿﻿Европейская комиссия обсудит ответные меры на тарифные меры президента США Трампа 7 апреля. По данным Reuters, в качестве наказания чиновники ЕС планируют ввести ответные пошлины на Соединенные Штаты на общую сумму 28 миллиардов долларов в год.

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