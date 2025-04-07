Нефть на мировых рынках уже резко пошла вниз

Европейская комиссия обсудит ответные меры на тарифные меры президента США Трампа 7 апреля. По данным Reuters, в качестве наказания чиновники ЕС планируют ввести ответные пошлины на Соединенные Штаты на общую сумму 28 миллиардов долларов в год.
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