Unitree H2-X способен выполнять различные приёмы кунг-фу Китайская компания Unitree Robotics представила человекоподобного робота H2-X Kung Fu Legend Guardian, который умеет выполнять приёмы боевых искусств.
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