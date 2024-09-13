Россиян предупредили о дверных мошенниках

При покупке входных дверей можно нарваться на недобросовестную компанию и потерять деньги. О дверных мошенниках россиян предупредил строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев, передает «Газета.
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