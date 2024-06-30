Новый биомаркер диабета может предложить профилактику болезни

Согласно новому https://ouhsc.edu/news/details/circulating-micrornas-likely-. команды из Университета Оклахомы, показатели циркулирующей микроРНК почти также информативны для оценки рисков диабета, как и показатели гликированного гемоглобина (HbA1C).
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