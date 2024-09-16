В Сахалинской области полиция представила свою площадку на молодежном форуме «Правовые университеты»

В рамках девятого молодежного форума «Правовые университеты», который проходил 12 и 13 сентября в городе Южно-Сахалинске, полиция представила свою инновационную площадку, нацеленную на привлечение молодежи к профессии полицейского и знакомство с работой правоохранительных органов.