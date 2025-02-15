Русский компас Фото: Sergey Elagin/Globallookpress. Об этом объявили в Москве. Но всем понятно, что такие есть не только в столице.
Особо опасны: разыскиваются мигранты с букетом страшных заразных болезней
Комментарии
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ДМ
Даша Михайлович
Запретить им работать в кафе,ресторанах,фудкортах..даже уборщицами..они даже уборщицами то неумеют..убирают плохо..незнают,что такое хлорка..
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9 час.
ВР
Вова Рябов
Домой.пусть там болеют или отправлять в страну инициатор этих болезней
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6 час.
Гулька
Самое простое решение: въезд только по визе и на месте организовать медицинский контроль хотя бы на минимальном уровне за ИХ счет. А не хотят платить, дорога домой открыта!
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3 час.
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