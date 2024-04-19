Минометный расчет ликвидировал пункт управления БПЛА ВСУ

Он располагался на правом берегу Днепра Минометный расчет 97-го мотострелкового полка группировки войск «Днепр», который действует в Запорожской области, уничтожил пункт управления беспилотниками украинской армии на правом берегу Днепра, сообщил журналистам командир мотострелкового батальона полка с позывным «Волк».
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