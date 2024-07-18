Александр Кузьмич под шквальным огнем ВСУ восстановил поврежденную связь

Отвага, самоотверженость и высочайший профессионализм капитана Александра Кузьмича, восстановившего поврежденную связь под ураганным огнем украинских националистов, позволили российским войскам одержать победу в бою.
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