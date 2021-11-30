Страна и люди

9 143 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Чернова
    Почему так выгодна паники, страхи? Почему не поднимают жизнеутверждение? ⚠️А ДАЛЬШЕ "ПИ". КА...
  • Геннадий Бережнов
    Андрей Перла старался и отработал что заказали, но вряд ли он был в больничке, иначе бы были одни междометия!А ДАЛЬШЕ "ПИ". КА...
  • Андрей
    именно так!А ДАЛЬШЕ "ПИ". КА...

Уходя, гаси свет! Почему США с такой настойчивостью блокируют «Северный поток-2»

Уходя, гаси свет! Почему США с такой настойчивостью блокируют «Северный поток-2»

Заголовок прочитали? Штаты тоже знакомы с этим выражением, но поступают прямо наоборот. Они планируют в 2022 году не уйти, а прийти в Европу со своим СПГ и потушить там свет, сделав его непосильно дорогим для обитателей коммуналки под названием ЕС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх