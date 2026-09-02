Госдолг бьет рекорды: Глава Минфина Силуанов озвучил пугающий прогноз МВФ

Глава Минфина РФ Антон Силуанов на саммите G20 предупредил, что проблема долгов больше не касается только бедных стран,развитые экономики тоже в зоне риска.
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