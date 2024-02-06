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Советник Клычкова попросил Кадырова наградить танкиста из Орловской области

Советник Клычкова попросил Кадырова наградить танкиста из Орловской области

Советник губернатора Лежнев сделал попытку засветиться в федеральной новостной повестке. В своём telegram-канале он обратился к президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову с просьбой наградить орловского танкиста.

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