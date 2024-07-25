В СИЗО отправлен очередной деятель, тесно связанный с Тимуром Ивановым

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Валентина смольникова
Председателем наблюдательного совета был, назначен Шойгу и почему он не отвечает за свое бездействие.
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