Обошлось и без «Орешников»

Максим Столетов 16 декабря 2024 г. Киеву не удалось спровоцировать Россию на эскалацию ракетных атак В пятницу ночью, потом утром и днем следующего дня ВС РФ нанесли ряд массированных ударов ракетами и БПЛА по территории Украины.
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