Обошлось и без «Орешников»

Максим Столетов 16 декабря 2024 г. Киеву не удалось спровоцировать Россию на эскалацию ракетных атак В пятницу ночью, потом утром и днем следующего дня ВС РФ нанесли ряд массированных ударов ракетами и БПЛА по территории Украины.