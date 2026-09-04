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Обвиняемого в убийстве бизнесменов нашли мертвым в СИЗО Екатеринбурга

Обвиняемого в убийстве бизнесменов нашли мертвым в СИЗО Екатеринбурга

Анна Майорова/URA.RU/TASS В следственном изоляторе Екатеринбурга найден мертвым 62-летний Сергей М., обвиняемый в убийствах предпринимателей на Урале в 1990-х годах.

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