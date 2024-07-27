У Украины есть план, как пережить Трампа – журнал TIME

Журнал TIME публикует «план Украины, как пережить Трампа». Издание пишет, что официальные лица в Киеве потратили месяцы на размышления о том, что победа Дональда Трампа может означать для их войны с Россией, и многие из них опасаются, что его уважительное отношение Путину, и его подход к внешней политике может привести к катастрофе для Украины Но не все их прогнозы настолько ужасающие, как можно было бы ожидать, считают авторы публикации.
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