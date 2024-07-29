Реставрация дома № 13 по улице Красинцева в Петропавловске продлится до осени

Продолжается реставрация дома № 13 по улице Красинцева в Петропавловске. По словам заместителя председателя Правительства Камчатского края Александры Лебедевой, заливка первой фундаментной плиты здания уже завершена.
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