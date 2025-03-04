Дни науки в МИСИС

Источник фото: пресс-служба МИСИС В Университете МИСИС стартовали Дни науки – ежегодная серия конференций, конкурсов и научно-популярных мероприятий для школьников и студентов со всей России, где можно выиграть 100.
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