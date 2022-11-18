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Умоляют о переговорах: Кедми рассказал о с треском проваленной стратегии США

Умоляют о переговорах: Кедми рассказал о с треском проваленной стратегии США

Представители американского истеблишмента неслучайно заговорили о необходимости начать переговоры между Украиной и Россией.

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