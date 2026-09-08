Власти изучают четыре варианта железнодорожного пути в Китай через Алтай

В правительстве началось обсуждение проекта строительства Трансалтайской железнодорожной магистрали, которая обеспечит прямой выход в Китай через 55-километровый участок между Казахстаном и Монголией, где Республика Алтай граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.