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Власти изучают четыре варианта железнодорожного пути в Китай через Алтай

Власти изучают четыре варианта железнодорожного пути в Китай через Алтай

В правительстве началось обсуждение проекта строительства Трансалтайской железнодорожной магистрали, которая обеспечит прямой выход в Китай через 55-километровый участок между Казахстаном и Монголией, где Республика Алтай граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

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