Американский десятиборец Скантлинг дисквалифицирован за пропуск трех допинг-тестов и подделку письма с целью скрыть нарушение

Американский десятиборец Гарретт Скантлинг дисквалифицирован на три года за допинговые нарушения. Как сообщило Американское антидопинговое агентство (USADA), спортсмен пропустил три допинг-теста в течение года, а также подделал электронное письмо, пытаясь скрыть нарушение.