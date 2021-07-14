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Незабываемое утро с двойником жены. Редкий мистический случай

Незабываемое утро с двойником жены. Редкий мистический случай

Случилось это давно, жарким летом 2003 года. Я тогда был молодым, амбициозным. Недавно поженился. Устроился на хорошую должность в перспективную фирму.

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Александр Aндреев
Хорошо не успел отжарить в ммашине
Tania Еременко
Чё ж хорошего-то? Наоборот плохо.))))
Viktor Zaikin
Сказку женщина писала.
ludmila Cernega
Бывает.....

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