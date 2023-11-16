Сахалинцы, воевавшие в зоне СВО, рассказали, что сейчас происходит на передовой

Боец Руслан вернулся на Сахалин из зоны СВО в отпуск и в интервью с ASTV.RU отметил, что у военнослужащих ВС РФ сейчас высокий боевой дух благодаря новому оружию, налаженному снабжению и опыту ведения боевых действий.