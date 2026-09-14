Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге

Международный фестиваль молодежи официально стартовал в Екатеринбурге. Он продлится до 17 сентября. В столицу Урала прибыли около 10 тысяч участников из почти двухсот стран.
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