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Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге

Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге

Международный фестиваль молодежи официально стартовал в Екатеринбурге. Он продлится до 17 сентября. В столицу Урала прибыли около 10 тысяч участников из почти двухсот стран.

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