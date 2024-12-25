Ученый Золотарева: белый налет на елке может говорить о грибке и насекомых

Вместе с живой елкой можно случайно принести в дом нежелательных гостей – насекомых и их личинок. Чтобы избежать таких неприятностей, необходимо при выборе елки обратить внимание на некоторые нюансы, рассказала "Газете.
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