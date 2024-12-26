Взлёты и падения: приручит ли Змея Собаку в наступающем годуУспех в следующие 365 дней будет зависеть от смелости и открытости

Взлёты и падения: приручит ли Змея Собаку в наступающем годуУспех в следующие 365 дней будет зависеть от смелости и открытостиНаступающий год Зелёной Змеи готовит людям, рождённым под знаком Собаки, множество испытаний и в то же время очень важных открытий.