Взлёты и падения: приручит ли Змея Собаку в наступающем годуУспех в следующие 365 дней будет зависеть от смелости и открытости

Взлёты и падения: приручит ли Змея Собаку в наступающем годуУспех в следующие 365 дней будет зависеть от смелости и открытостиНаступающий год Зелёной Змеи готовит людям, рождённым под знаком Собаки, множество испытаний и в то же время очень важных открытий.
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