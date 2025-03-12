Новенькую Lada Kalina 2011 года продают совсем недорого

В столице на продажу выставили темно-синюю Lada Kalina первого поколения 2011 года выпуска. Автомобиль с оригинальным пробегом всего 2800 километров продается за 750 000 рублей, что значительно меньше изначальной стоимости в 820 тысяч рублей.