Читаю много комментариев про визит Владимира Путина в Поднебесную на грани ура патриотизма о том, как они всем англосаксами нос утёрли и на пару создали настоящую многополярность, а также демократию.
О безысходности Китайского бытия
Комментарии
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Андрей Павлов
Полностью согласен. Хочу только добавить, что Голикова ещё мигрантами будет заниматься. Сладкая парочка - Хуснуллин и Голикова. Сча как возродимся! С чем нас и поздравляю.
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2 час.
Евгений МакЛауд
Представленные выводы имеют право на жизнь при одном условии, что западные пидорасии находятся в устойчивом положении и контролируют мир. Однако сегодня это не так, и китай по сути не имея своей модели и вынужденный уступать диктату америки, имеет возможность не утонуть уцепившись за ствол дерева, который протягивает Россия. Даже не вылазить из воды, а просто удержаться пока остальных жидоанглосаксонских пидоров унесёт валом обрушения. Сидеть на холме, как это получилось у России Китай не сможет, будет сидеть в воде держась за дерево и наблюдать плывущие трупы врагов, и отпихивать тех, кого вдруг волной прибьёт))) В общем все при делах))
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1 час.
Денис Ватутин
Сомневаюсь, что далеко неглупый человек, Хазин - мог сказать, что проблемы общества не в экономической модели - а если он такое и сказал - то возможно это не полная цитата или он не прав. Именно на форме распределения материальных благ и строится социальный строй общества - еда и жильё - это, к сожалению, основа. Без еды и размножаться-то не получится. Другое дело, что и Китай и Россия одинаково далеки от социализма, примерно так же, как от корпоративного капитализма Запада. Да - Китай имеет только временных союзников и не сильно-то стремиться нам помогать - так как многие мировые корпорации уже переехали в Поднебесную в той или иной форме.
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1 час.
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