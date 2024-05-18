О безысходности Китайского бытия

Андрей Павлов Полностью согласен. Хочу только добавить, что Голикова ещё мигрантами будет заниматься. Сладкая парочка - Хуснуллин и Голикова. Сча как возродимся! С чем нас и поздравляю.

Евгений МакЛауд Представленные выводы имеют право на жизнь при одном условии, что западные пидорасии находятся в устойчивом положении и контролируют мир. Однако сегодня это не так, и китай по сути не имея своей модели и вынужденный уступать диктату америки, имеет возможность не утонуть уцепившись за ствол дерева, который протягивает Россия. Даже не вылазить из воды, а просто удержаться пока остальных жидоанглосаксонских пидоров унесёт валом обрушения. Сидеть на холме, как это получилось у России Китай не сможет, будет сидеть в воде держась за дерево и наблюдать плывущие трупы врагов, и отпихивать тех, кого вдруг волной прибьёт))) В общем все при делах))