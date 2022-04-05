В Бурятии автоинспекторы провели инструктажи безопасности для юных велосипедистов

С наступлением тепла на улицах и в парках Улан-Удэ заметно увеличилось число юных велосипедистов. За осенне-зимний период они могли подзабыть правила поведения на дороге, поэтому сотрудники ГИБДД провели для них тематические инструктажи безопасности.