В Бурятии автоинспекторы провели инструктажи безопасности для юных велосипедистов

С наступлением тепла на улицах и в парках Улан-Удэ заметно увеличилось число юных велосипедистов. За осенне-зимний период они могли подзабыть правила поведения на дороге, поэтому сотрудники ГИБДД провели для них тематические инструктажи безопасности.
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