Социологи заявили об ослабевающей вере украинцев в процветание страны в ЕС

Президент Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто и исполняющий директор КМИС Антон Грушецкий рассказали о том, что украинцы всё меньше верят в процветание Украины в составе Европейского союза (ЕС) через 10 лет.
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