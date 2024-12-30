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Социологи заявили об ослабевающей вере украинцев в процветание страны в ЕС

Социологи заявили об ослабевающей вере украинцев в процветание страны в ЕС

Президент Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто и исполняющий директор КМИС Антон Грушецкий рассказали о том, что украинцы всё меньше верят в процветание Украины в составе Европейского союза (ЕС) через 10 лет.

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Eduard
В Ливии давно про Европу забыли!
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